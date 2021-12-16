Школьникам изменили даты новогодних каникул

Школам Москвы рекомендовано уйти на каникулы с 27 декабря, продлиться они должны до 9 января 2022 года, сообщили «Интерфаксу» в столичном департаменте образования и науки.

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Решение о досрочном начале каникул учебные учреждения примут на заседаниях управляющих советов. Для учащихся начальных классов в период с 27 по 30 декабря будут организованы дежурные группы. Детские сады и колледжи продолжат работать штатно.

Более ранний уход на каникулы необходим для укрепления тенденции по снижению заболеваемости. Департамент опирается на опыт продления осенних каникул, когда такая мера позволила разорвать цепочки распространения коронавируса среди школьников.