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41 минуту назад

Школам Москвы рекомендовано уйти на каникулы с 27 декабря

Школам Москвы рекомендовано уйти на каникулы с 27 декабря, продлиться они должны до 9 января 2022 года, сообщили «Интерфаксу» в столичном департаменте образования и науки.

Школьникам изменили даты новогодних каникул
Фото: DepositphotosDepositphotos

Решение о досрочном начале каникул учебные учреждения примут на заседаниях управляющих советов. Для учащихся начальных классов в период с 27 по 30 декабря будут организованы дежурные группы. Детские сады и колледжи продолжат работать штатно.

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Более ранний уход на каникулы необходим для укрепления тенденции по снижению заболеваемости. Департамент опирается на опыт продления осенних каникул, когда такая мера позволила разорвать цепочки распространения коронавируса среди школьников.

Отмечается, что с середины ноября количество классов на карантинах уменьшилось в несколько раз по сравнению с данными за октябрь.

Новости Москвы,Интерфакс,
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