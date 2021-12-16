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14 минут назад

Вильфанд пообещал москвичам «циклонище» с похолоданием до минус 21 градуса

В Москве с понедельника, 20 декабря, начнется аномальное похолодание с понижением температуры до минус 17-21 градусов. Такую погоду жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

Москвичам пообещали «циклонище» с 20-градусным морозом
Фото: ТАССТАСС

«В понедельник начинаются кардинальные изменения в погоде. Это связано с тем, что циклон, даже циклонище, который будет находиться к северо-востоку от Москвы, будет ее определять», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что погода станет по-настоящему холодной ко вторнику, 21 декабря. Тогда ночью будет минус 16-21 градус, днем — минус 12-17 градусов. В среду также не стоит ожидать повышения температуры, добавил метеоролог. По словам синоптика, такая температура в середине декабря на 5-6 градусов ниже нормы.

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Ранее в ночь на 14 декабря в Москве прошел снегопад, который стал сильнейшим в этот день за последние 28 лет. На метеостанции ВДНХ зафиксировали девять миллиметров осадков, на станции Балчуг — 11 миллиметров, в Тушино — 10 миллиметров.

Новости Москвы,Погода,ИТАР-ТАСС,
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