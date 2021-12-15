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2 часа назад

7‑балльные пробки образовались на дорогах Москвы

В среду днем на столичных дорогах наблюдаются заторы в 7 баллов из 10 возможных, крупные пробки образовались на кольцевых магистралях и в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

7‑балльные пробки образовались на дорогах Москвы
Фото: РИАМОРИАМО

Сильные затруднения в движении транспорта отмечаются на севере, северо-западе, юге и юго-востоке МКАД, а также на Третьем транспортном кольце и Садовом кольце.

В центре города машинами перегружены Бульварное кольцо, Москворецкая набережная, Устьинская набережная, улицы Большая Полянка, Большая Лубянка, Большая Дмитровка, Неглинная, Яузская и другие.

Также пробки наблюдаются на шоссе Энтузиастов, Профсоюзной улице, проспекте Мира, Ленинградском проспекте, 3-м Нижнелихоборском проезде, дублере СВХ, Сигнальной улице и так далее.

К 17 часам прогнозируется повышение загруженности дорог до 8 баллов, к 19 часам – до 9 баллов.

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