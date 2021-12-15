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1 час назад

Цены на жилье в Новой Москве выросли на 31% в 2021 году

Стоимость жилой недвижимости в Новой Москве выросла на 31% в текущем году. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Цены на жилье в Новой Москве выросли на 31%
Фото: ТАССТАСС

"На сегодняшний день ТиНАО продолжает сохранять лидирующую позицию по объему предложений среди всех округов Москвы. <…> С момента присоединения цена [за кв. м жилья] увеличилась в два раза. Только в этом году на 31%. ТиНАО все больше интересует людей, которые находятся в поиске квартир, поэтому цена так и растет, но факторов много", - добавил Жидкин.

Он отметил, что около 3,2 млн кв. м жилья будет введено в эксплуатацию на территории Новой Москвы в нынешнем году, что почти на 1 млн кв. м больше по сравнению с прошлым годом. "На будущий год тоже темпы не снижаются. Планируется построить еще 3 млн кв. метров жилой недвижимости", - сказал Жидкин.

По его словам, всего к 2035 году, согласно генплану в Новой Москве будет проживать 1,5 млн жителей.

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