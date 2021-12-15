Цены на жилье в Новой Москве выросли на 31%

"На сегодняшний день ТиНАО продолжает сохранять лидирующую позицию по объему предложений среди всех округов Москвы. <…> С момента присоединения цена [за кв. м жилья] увеличилась в два раза. Только в этом году на 31%. ТиНАО все больше интересует людей, которые находятся в поиске квартир, поэтому цена так и растет, но факторов много", - добавил Жидкин.