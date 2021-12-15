Собянин заявил о завершении реконструкции 35 поликлиник

В 2021 году в Москве завершилась реконструкция 35 поликлиники. В 2022 году планируют восстановить еще 50 медучреждений. Об этом в ходе открытия после комплексной реконструкции здания детско-взрослой поликлиники в районе Коньково на улице Профсоюзная рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: mos.ru mos.ru

Капитальный ремонт произвели в помещениях филиала №5 диагностического клинического центра №1 и филиала №4 детской городской поликлиники №81.

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Градоначальник отметил, в настоящий момент в столице проходит самая масштабная реконструкция и модернизация первичного звена здравоохранения за всю историю города. Большинство зданий были построены 50–70 лет назад и простой ремонт не оказывал нужного эффекта.

"Поэтому принято решение кардинально реконструировать около 200 поликлиник Москвы. Проводится модернизация, реконструкция самих зданий, остается, по сути дела, один остов. Все остальное перестраивается, включая перепланировку помещений и логистику движений самих пациентов. Создается комфортная среда для пациентов и для врачей. Оснащается самым современным оборудованием, комплектуется врачами до установленного стандарта. В настоящее время заканчивается и до конца года будет реконструировано 35 поликлиник. И в следующем году еще полсотни", – подчеркнул Собянин.

Мэр добавил, что полностью завершить программу реконструкции и модернизации столичных поликлиник планируют в 2024 году. И такие изменения совершенствуют систему здравоохранения Москвы: в медучреждения внедряются новые информационные технологии, в том числе и предполагающие использование искусственного интеллекта.

В заключение Сергей Собянин поздравил коллектив поликлиники с открытием нового здания и поблагодарил медиков за их труд в период пандемии. Открыли после реконструкцию в столице и филиал №5 клинико-диагностического центра №4 в районе Можайский на улице Беловежская. С коллективом данного медучреждения глава города пообщался по видеоконференцсвязи.