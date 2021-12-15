В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
1 час назад

Москвичей предупредили о гололедице

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до 23:00 четверга, 16 декабря. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Москвичей предупредили о гололедице
Фото: ТАССТАСС

"Желтый – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики портала "Метеоновости" рассказали о погоде в столице в среду, 15 декабря. В этот день в городе установится облачная погода, пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут около -3...-1 градуса.

До этого москвичей предупредили, что после оттепели жителей ждет арктическое вторжение. По прогнозу метеорологов, в ночь на вторник, 21 декабря, температура опустится до -15...-20 градусов. При этом в среду ожидается еще более холодная погода.

Аналогичный прогноз озвучила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она добавила, что с 20 по 26 декабря в городе временно прекратится череда снегопадов.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители