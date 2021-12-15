Какие покупки совершают москвичи накануне Нового года

Традиционно многие россияне в декабре активно покупают подарки к Новому году себе и близким. Причем каждый год масштабы таких покупок и виды приобретений значительно меняются. Так, «Вечерняя Москва» выяснила, какие товары москвичи активнее всего покупали на интернет-площадках в декабре 2019 и 2020 годов.

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Как поделились в пресс-службе Ozon, в последнем месяце 2019 года быстрее всего рос спрос на крупную бытовую технику: стиральные машины, холодильники и встраиваемые вытяжки. А вот в 2020 году самыми продаваемыми товарами онлайн-площадки стали мебель, смартфоны и планшеты, спортивные принадлежности и одежда.

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Традиционно одним из самых популярных вариантов новогоднего подарка является электроника: в топ предпочтений у москвичей в прошлом году вошли фитнес-браслеты и беспроводные наушники, смартфоны (одной популярной китайской компании), добавили эксперты. Среди спортивных товаров в 2020 году лидировали коврики для йоги, резинки для фитнеса и термосы с термочехлами.

Помимо одежды и обуви, в декабре 2019 года москвичи скупали аксессуары, косметические и уходовые средства. Об этом «ВМ» рассказала директор по развитию растущих категорий Lamoda Виктория Абдрашитова.

— Одним из самых популярных товаров декабря 2019 года у женщин стал бальзам для губ. В наиболее популярные товары месяца у женщин также вошли крема для рук, наборы масок для лица, масла для тела, патчи для глаз, пояса и поясные сумки. Мужчины в декабре позапрошлого года часто приобретали шарфы, ремни и перчатки. Также популярностью пользовались наборы для тела и волос, куда входят гель для душа и шампунь. Детям часто покупали популярные яркие игровые наборы, рюкзаки и куклы, — добавила эксперт.