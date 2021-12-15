В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
1 час назад

Какие покупки чаще всего совершают москвичи накануне Нового года

Традиционно многие россияне в декабре активно покупают подарки к Новому году себе и близким. Причем каждый год масштабы таких покупок и виды приобретений значительно меняются. Так, «Вечерняя Москва» выяснила, какие товары москвичи активнее всего покупали на интернет-площадках в декабре 2019 и 2020 годов.

Какие покупки совершают москвичи накануне Нового года
Фото: PexelsPexels

Как поделились в пресс-службе Ozon, в последнем месяце 2019 года быстрее всего рос спрос на крупную бытовую технику: стиральные машины, холодильники и встраиваемые вытяжки. А вот в 2020 году самыми продаваемыми товарами онлайн-площадки стали мебель, смартфоны и планшеты, спортивные принадлежности и одежда.

Видео дня

Традиционно одним из самых популярных вариантов новогоднего подарка является электроника: в топ предпочтений у москвичей в прошлом году вошли фитнес-браслеты и беспроводные наушники, смартфоны (одной популярной китайской компании), добавили эксперты. Среди спортивных товаров в 2020 году лидировали коврики для йоги, резинки для фитнеса и термосы с термочехлами.

Помимо одежды и обуви, в декабре 2019 года москвичи скупали аксессуары, косметические и уходовые средства. Об этом «ВМ» рассказала директор по развитию растущих категорий Lamoda Виктория Абдрашитова.

— Одним из самых популярных товаров декабря 2019 года у женщин стал бальзам для губ. В наиболее популярные товары месяца у женщин также вошли крема для рук, наборы масок для лица, масла для тела, патчи для глаз, пояса и поясные сумки. Мужчины в декабре позапрошлого года часто приобретали шарфы, ремни и перчатки. Также популярностью пользовались наборы для тела и волос, куда входят гель для душа и шампунь. Детям часто покупали популярные яркие игровые наборы, рюкзаки и куклы, — добавила эксперт.

А вот в декабре 2020 года большим спросом среди женщин пользовались органические подарочные наборы, ВВ-кремы, туши для ресниц и скрабы. Одним из самых покупаемых товаров того же периода у мужчин стали дезодоранты. Кроме этого, они часто приобретали шапки и рюкзаки. Детям в декабре 2020 года покупали наборы для творчества и развивающие игрушки, конструкторы. Как заключили специалисты Lamoda, на предновогодних ноябрьских распродажах в этом году популярностью пользовались стайлеры, сумки, парфюмерная вода и парфюмерные наборы, комплекты для ухода за лицом. Многие также активно покупали подарочные сертификаты номиналом от тысячи рублей.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители