Стоимость квадратного метра жилья в Москве оценили в три зарплаты

Для покупки одного квадратного метра в Москве требуется почти три средних столичных зарплаты, подсчитали аналитики сервиса «Синица». Соответствующее исследование есть в распоряжении «Ленты.ру». Эксперты отмечают, что еще в начале 2021-го один «квадрат» в Москве оценивался в 2,7 зарплаты.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва» Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В 2021 году в Москве снизилась доступность жилья, констатируют аналитики. Если в начале года для покупки «квадрата» в новостройке требовалось 2,7 средних зарплаты (при том, что в январе средняя зарплата в столице составляла 95,7 тысячи рублей), то в ноябре — уже 2,95 средних зарплаты, хотя этот показатель также вырос и по итогам девяти месяцев 2021-го достиг 114 тысяч рублей.

В целом за 11 месяцев текущего средняя стоимость квадратного метра в новостройках старой Москвы выросла на 29 процентов, до 336 тысяч рублей, говорится в исследовании.