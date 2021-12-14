Стоимость минуты на такси вырастет на 1 рубль

Москвичей ждут новые тарифы на услуги сервиса Яндекс.Такси. Правда, тариф изменится не существенно, и резкого роста стоимости поездки по городу не ожидается. Если раньше поездка в Москве длиной 7 километров в течение 20 минут могла стоить пассажиру 413 рублей в тарифе «Комфорт», то с 2 января 2022 года она обойдется москвичам и гостям столицы в 427 рубля.

Чем вызваны эти изменения? Повышение спроса на такси приводит к повышению стоимости поездки. Происходит это автоматически. Стоимость поездки рассчитывается в режиме реального времени и на нее влияет множество факторов. Среди них, например, время в пути и баланс спроса и предложения, то есть учитывается также то, насколько заказов на поездки больше, чем водителей на линии. Еще до заказа через приложения Яндекс Go и UberRussia пользователь видит финальную стоимость поездки из точки А в точку Б и сам решает, вызвать ли такси сейчас или подождать, пока снизится спрос, увеличится количество водителей на линии или уменьшатся пробки. Таков механизм действия алгоритмов динамического ценообразования. Так, например, в 2021 году из-за постоянной нехватки машин и водителей стоимость поездки по городу повышалась несколько раз. Новые тарифы привлекут в сервис дополнительно водителей. Это поспособствует тому, что повышенный коэффициент будет срабатывать реже.