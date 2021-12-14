Со 2 января 2022 года в Москве изменится стоимость проезда в городском общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса в официальном Telegram-канале.

В департаменте пояснили, что пересмотр тарифов вызван возросшими в 2021 году затратами на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие — у метро на 13%, у наземного транспорта на 15,8%.

В частности, со 2 января на рубль подорожает поездка по «Единому» билету. Проезд по карте «Тройка» вырастет на четыре рубля и составит в 2022 году 46 рублей. Также изменятся цены на длинные абонементы (на 30 и 90 дней), рост составит чуть больше, чем на один рубль.

При этом в Дептрансе Москвы отметили, что с июля абонементы (в том числе абонементы на 365 дней) можно будет активировать в течение десяти дней после покупки, а не сразу. Кроме того, в 2022 году владельцы персонализированной «Тройки» смогут бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты. Ранее такая возможность действовала только на разных маршрутах. Появятся новые билеты ТАТ для наземного транспорта на 90 и 365 дней.

Также независимо от даты пополнения с 1 мая билеты для школьников и студентов будут действительны в течение 30 дней.