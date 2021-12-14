Парковка в Москве подорожает

Как пояснили в ведомстве, сейчас серьезно растет нагрузка на дороги: в Москве и области уже 8,4 млн машин, что в 1,5 раза больше, чем 10 лет назад. Чтобы на парковках, которые заполнены на почти на 100%, оставались места, нужно менять тарифы.