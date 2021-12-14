Парковка в Москве подорожает

В Москве с 24 декабря увеличат тариф на парковку в центре города до 450 рублей в час с 380 рублей, сообщает столичный Дептранс.
Тарифы на парковку изменятся в столице с 24 декабря на 14% улиц, при этом на 29 улицах цена парковки уменьшится. Там, где было 380 рублей в час, будет дифференцированный тариф (с бесплатным воскресеньем). Там, где был дифференцированный тариф, станет 80 рублей в час.
В тех местах, где тариф 380 рублей в час не помогал оставить свободные места, будет новый: с 8:00 до 21:00 — 450 рублей в час, с 21:00 до 8:00 — 200 рублей в час (включая воскресенье). Это освободит 10-15% мест.