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39 минут назад

Собянин: московские предприятия выполнили требования РПН о вакцинации 80% сотрудников

Столичные предприятия, медицинские и образовательные учреждения выполнили требование Роспотребнадзора об обязательной вакцинации 80% сотрудников, сообщил Сергей Собянин.

Собянин: Московские предприятия выполнили требования РПН о вакцинации 80 процентов сотрудников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Полностью выполнено постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей экономики", – написал он в своем блоге.

Мэр Москвы поблагодарил руководителей и работников этих организаций за ответственный подход к выполнению данного предписания. По словам Собянина, в настоящее время уже более 5,8 миллиона москвичей получили первый компонент вакцины от коронавируса.

Ранее Собянин сообщил о продлении срока действия QR-кодов, выдаваемых переболевшим москвичам, с 6 до 12 месяцев. Он уточнил, что шестимесячные коды будут автоматически продлены в последний день их действия. В случае когда срок истек, а с момента выздоровления не прошел год, жителям столицы оформят новые QR-коды сроком на 12 месяцев.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Роспотребнадзор,
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