Собянин: срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлевается до года

Срок действия QR-кодов, выдаваемых переболевшим москвичам, продлевается с 6 до 12 месяцев. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

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Он уточнил, что шестимесячные коды будут автоматически продлены в последний день их действия. В случае, когда срок истек, а с момента выздоровления не прошел год, жителям столицы оформят новые QR-коды сроком на 12 месяцев.

"Срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с 3 до 2 календарных дней. Причина – ожидаемое распространение более заразного омикрон-штамма. QR-коды, выдаваемые после прохождения вакцинации, как и ранее, будут действительны в течение года", – добавил Собянин.

Кроме того, градоначальник отметил сохранение стабильной ситуации с коронавирусом в Москве. За последнюю неделю число новых случаев заражения снизилось на 7%, а число госпитализаций – на 6%. При этом первым компонентов привились более 5,8 миллиона москвичей.