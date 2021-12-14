Детский сад на 200 мест построили в ТиНАО

В составе жилого комплекса «Цветочные поляны» в ТиНАО завершилось строительство детского сада, рассчитанного на 200 воспитанников. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Дошкольное учреждение появилось в районе деревни Староселье Филимонковского поселения. Его строительство велось за счет инвестора.

— По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии (ЗОС) объекта требованиям проектной документации, — заявил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, чьи слова приводятся в сообщении.

Здание имеет три этажа. В нем разместятся групповые комнаты, которые будут включать игровую, спальню, раздевалку и туалет. Также в детском саду предусмотрены спортивный и музыкальный залы, дополнительные помещения для занятий и медицинский блок.

Помещения приспособят для ребят с ограниченными возможностями. Прилегающую территорию благоустроили и озеленили. Здесь оборудовали игровые площадки с теневыми навесами, а также физкультурно-спортивную и хозяйственно-бытовую зоны, пишет агентство городских новостей «Москва».