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2 часа назад

Собянин утвердил реорганизацию промзоны в Дорогомилове

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о реорганизации промзоны "Бережковская набережная" в районе Дорогомилово.

Промзону на Бережковской набережной комплексно реорганизуют
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Реорганизуемая территория площадью 26,7 гектара расположена между Бережковской набережной, ТТК, улицей Потылиха и путями Киевского направления МЖД. Сейчас ее занимают склады, офисы, автосервисы, химчистка и ряд других организаций", - говорится в сообщении пресс-службы мэра Москвы.

В промзоне планируется создать квартал жилой и общественно-деловой застройки с объектами социальной инфраструктуры и парком. Градостроительный потенциал участка составляет 667,4 тысячи квадратных метров. Предполагаемый объем инвестиций – свыше 150 миллиардов рублей, указывается в пресс-релизе.

Собственником участка является АО "Лираль - индустрия пластмасс", которое входит в девелоперскую группу Vesper.

Программа редевелопмента столичных промзон "Индустриальные кварталы" предполагает комплексное развитие 2 тысяч гектаров неиспользуемых по назначению территорий. Градостроительный потенциал программы оценивается в 35 миллионов квадратных метров. Планируется, что реализация проекта позволит Москве получить около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей бюджетных поступлений, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более 7 триллионов рублей.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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