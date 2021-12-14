Собянин утвердил проект строительства водопровода в Троицке

"Строительство водопровода общей протяженностью свыше 3,9 км от магистрального водовода вблизи Калужского шоссе к водозаборным узлам "Ботаково" и "Микрорайон В" позволит обеспечить подачу чистой воды от Западной станции водоподготовки и тем самым - надежное и качественное водоснабжение существующих и перспективных потребителей как в самом городе Троицке, так и в прилегающих к нему поселениях ТиНАО. Всего - свыше 100 тыс. москвичей", - отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы.