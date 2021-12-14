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1 час назад

В городской округ Троицк проложат новый водопровод

Власти Москвы утвердили проект строительства водопровода для обеспечения питьевой водой свыше 100 тыс. жителей Новой Москвы. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Собянин утвердил проект строительства водопровода в Троицке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Правительство Москвы утвердило проект развития сети водоснабжения в городском округе Троицк. Постановление по данному вопросу подписал [мэр Москвы] Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Прокладка трассы планируется преимущественно закрытым (бестраншейным) способом в футляре. Также проект предусматривает переустройство сети уличного освещения общей протяженностью 61 м с заменой двух опор и благоустройство прилегающей территории.

"Строительство водопровода общей протяженностью свыше 3,9 км от магистрального водовода вблизи Калужского шоссе к водозаборным узлам "Ботаково" и "Микрорайон В" позволит обеспечить подачу чистой воды от Западной станции водоподготовки и тем самым - надежное и качественное водоснабжение существующих и перспективных потребителей как в самом городе Троицке, так и в прилегающих к нему поселениях ТиНАО. Всего - свыше 100 тыс. москвичей", - отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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