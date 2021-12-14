Жителям Обручевского района благодаря станции метро "Новаторская" станет проще добираться до роддома №4

Жителям Обручевского района станет проще добираться до роддома №4. Об этом сообщается на странице медучреждения в Instagram.

Фото: Обручевский меридиан Обручевский меридиан

Благодаря открытию новой станции БКЛ метро «Новаторская», пассажиры смогут добраться до роддома №4 намного быстрее – до учреждения можно дойти пешком от станции всего за 6-8 минут. А чтобы не заблудиться, на станции установили соответствующий указатель.

Кроме того, перед территорией роддома имеются парковочные места, если посетители решат добраться до учреждения на личном транспорте.

Роддом №4 расположен по адресу: улица Новаторов, дом 3.