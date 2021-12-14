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1 час назад

Согласован проект ледовой арены на Ярославском шоссе

Специалистами Московской государственной экспертизы согласован проект ледовой арены на территории Национального исследовательского Московского государственного строительного университета. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Согласован проект ледовой арены на Ярославском шоссе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Ледовая арена НИУ МГСУ» по адресу: Ярославское шоссе, вл. 26, Ярославский район, Северо-Восточный административный округ Москвы», - говорится в сообщении.

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Как пояснил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, которого цитирует пресс-служба, на ледовой арене будут проводить учебно-тренировочные занятия по хоккею с шайбой и показательные выступления между учащимися по хоккею. Также посетить каток для свободного катания смогут все желающие.

Уточняется, что ледовая арена общей площадью более 3,5 тыс. кв. м станет частью единого ансамбля с легкоатлетическим манежем: их будет объединять надземный переход. Комплекс включает размещение крытого катка 60 на 26 м с искусственным льдом и трибунами на 200 мест.

«На первом этаже здания запроектированы тамбур, вестибюль, пост охраны, помещения ледовой арены, тренерская и судейская, помещения оказания первой помощи. Также для сушки и хранения формы и инвентаря будут созданы отдельные комнаты. Помимо этого, сформируют раздевалки, душевые и санузлы, бытовые и технические помещения. Проектом предусматриваются технические балконы и звукоаппаратная. Полная внутренняя отделка и технологическое оснащение помещений будут выполнены в соответствии с функциональным назначением и технологическими требованиями», - пояснил председатель ведомства.

В пресс-службе подчеркнули, что проектом будут созданы условия для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения с системой средств информационной поддержки на всех путях движения по участку ко входам и по территории ледовой арены.

Добавляется, что также объект оснастят комплексом систем безопасности: охранной и тревожной сигнализацией, системой экстренной связи, системой контроля и управления доступом. Наружная отделка здания запланирована с применением облицовки керамическим гранитом на цоколе, крыльце и пандусе. Далее уложат стеновые трехслойные сэндвич-панели, а колонны выполнят при помощи металлокассет.

Новости Москвы,Валерий Леонов,
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