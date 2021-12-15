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2 часа назад

Москвичам рассказали о погоде в выходные

В выходные в Москве ожидается облачная погода со снегопадами и температурой до -3 градусов, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом сообщает РИА Новости.

Москвичам рассказали о погоде в выходные
Фото: ТАССТАСС

"В выходные погода будет более спокойная, чем накануне. В субботу будет облачно, местами ожидается небольшой снежок, минимальная температура в Москве – порядка -4...-6 градусов, дневная – около -1...-3, по области – до -6", – заявила синоптик.

По словам Поздняковой, в воскресенье, 19 декабря, осадки усилятся: снег будет идти всю ночь и сохранится днем. Она пояснила, что повышение облачности и усиление снегопада обусловит циклон, который приблизится к столичному региону.

"Температура воздуха будет находиться в климатической норме. Сохранится плотный северо-западный ветер", – отметила метеоролог.

Ранее Позднякова предупредила, что на следующей неделе в Москве ожидаются крепкие морозы. Она подчеркнула, что на протяжении всей недели будут отрицательные температуры.По данным портала Gismeteo, в столицу придут морозы до -31 градуса. Согласно графику, температура резко упадет во вторник, 21 декабря. Днем столбики термометров опустятся до -21 градуса, а ночью – до -28.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,
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