"28 декабря Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала "ТВ Центр". Задать их можно с помощью формы на этой странице (на сайте mos.ru - прим. ТАСС). Нужно лишь указать имя, адрес электронной почты и выбрать тему, которая вас интересует", - говорится в публикации.