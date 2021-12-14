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58 минут назад

Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире

Мэр Москвы Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала "ТВ Центр" 28 декабря. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"28 декабря Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала "ТВ Центр". Задать их можно с помощью формы на этой странице (на сайте mos.ru - прим. ТАСС). Нужно лишь указать имя, адрес электронной почты и выбрать тему, которая вас интересует", - говорится в публикации.

Там уточняется, что также мэру Москвы можно направить видеовопрос. "Прямую трансляцию смотрите на этой странице и на телеканале "ТВ Центр" 28 декабря в 20:00", - заключается на сайте мэра и правительства Москвы.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,ТВ Центр,ИТАР-ТАСС,Mos.ru,
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