Молодой человек спрыгнул за телефоном на рельсы станции метро «Пушкинская» в Москве. Видео публикует telegram-канал «Москва 24».
На кадрах видно, как дежурная по станции пытается с помощью щупа достать мобильник, упавший на пути. Через некоторое время на рельсы прыгает парень, взмахивает рукой и подбирает телефон, чтобы вернуть его владельцу. После чего молодой человек при помощи других пассажиров забирается обратно на платформу.
В пресс-службе метрополитена отметили, что ни одна вещь не стоит жизни. Если на путь упала ваша вещь, следует обратиться к сотрудникам метрополитена за помощью. Ни в коем случае нельзя предпринимать попыток достать предмет самостоятельно.