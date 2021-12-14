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42 минуты назад

Парень спрыгнул на рельсы за телефоном в московском метро. Видео

Молодой человек спрыгнул за телефоном на рельсы станции метро «Пушкинская» в Москве. Видео публикует telegram-канал «Москва 24».

На кадрах видно, как дежурная по станции пытается с помощью щупа достать мобильник, упавший на пути. Через некоторое время на рельсы прыгает парень, взмахивает рукой и подбирает телефон, чтобы вернуть его владельцу. После чего молодой человек при помощи других пассажиров забирается обратно на платформу.

В пресс-службе метрополитена отметили, что ни одна вещь не стоит жизни. Если на путь упала ваша вещь, следует обратиться к сотрудникам метрополитена за помощью. Ни в коем случае нельзя предпринимать попыток достать предмет самостоятельно.

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