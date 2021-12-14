На кадрах видно, как дежурная по станции пытается с помощью щупа достать мобильник, упавший на пути. Через некоторое время на рельсы прыгает парень, взмахивает рукой и подбирает телефон, чтобы вернуть его владельцу. После чего молодой человек при помощи других пассажиров забирается обратно на платформу.