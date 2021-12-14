Школа сноубординга на ВДНХ откроется 16 декабря

Школа сноубординга на выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в столице будет работать с 16 по 30 декабря. Специалисты организовали на территории парковой зоны искусственный склон для катания на доске. Уточняется, что занятия по основам экстремального вида спорта будут предоставляться бесплатно детям от 12 лет и взрослым ежедневно с 11:00 до 21:00.

Фото: pelagia_zamatina pelagia_zamatina

Протяженность искусственной трассы около летнего кинотеатра-лектория на площадке за павильоном № 62 составляет 70 метров. Здесь предусмотрены трамплины, препятствия и другие элементы.

Профессионалы в сноубординге смогут обучить азам данного вида спорта как новичков, так и опытных спортсменов. Для посещения трассы не нужно заранее регистрироваться, однако, количество человек на трассе ограничено до шести.

Отмечается, что вход в школу сноубординга на Выставке будет осуществляться в формате COVID-free. Для этого горожанам и туристам старше 18 лет необходимо показать QR-код или сертификат о вакцинации от коронавируса или после перенесенного заболевания, пишет официальный сайт мэра Москвы.