В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 73.41EUR 82.87
Войти в почту
2 часа назад

Школа сноубординга на ВДНХ откроется 16 декабря

Школа сноубординга на выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в столице будет работать с 16 по 30 декабря. Специалисты организовали на территории парковой зоны искусственный склон для катания на доске. Уточняется, что занятия по основам экстремального вида спорта будут предоставляться бесплатно детям от 12 лет и взрослым ежедневно с 11:00 до 21:00.

Школа сноубординга на ВДНХ откроется 16 декабря
Фото: pelagia_zamatinapelagia_zamatina

Протяженность искусственной трассы около летнего кинотеатра-лектория на площадке за павильоном № 62 составляет 70 метров. Здесь предусмотрены трамплины, препятствия и другие элементы.

Профессионалы в сноубординге смогут обучить азам данного вида спорта как новичков, так и опытных спортсменов. Для посещения трассы не нужно заранее регистрироваться, однако, количество человек на трассе ограничено до шести.

Отмечается, что вход в школу сноубординга на Выставке будет осуществляться в формате COVID-free. Для этого горожанам и туристам старше 18 лет необходимо показать QR-код или сертификат о вакцинации от коронавируса или после перенесенного заболевания, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В новогодние праздники москвичи смогут посетить рождественские ярмарки, катки, магазины и многие другие праздничные точки притяжения. Электронный туристический сервис Russpass рассказал жителям столицы о том, как провести грядущий Новый год.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители