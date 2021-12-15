Синоптики предупредили о снеге и гололедице в Москве

Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и до минус трех градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в столице будет один-три градуса мороза. В ночь на 16 декабря температура воздуха может опуститься до минус четырех градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм рт.ст.