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1 час назад

На Москву обрушился сильнейший за 32 года снегопад

В Москве выпало 20% месячной нормы осадков, подобного снегопада в этот день в городе не было 32 года. Об этом сообщил на странице в Facebook ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В результате влияния активного волнового атмосферного фронта за минувшие сутки на Москву обрушились самые сильные этой зимой аномальные снегопады - до этого самым ненастным было 7 декабря - 8 мм. Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 9 мм осадков, в центре города, на Балчуге - 11 мм, в Тушино – 10 мм", - уточнил метеоспециалист.

По его словам, норма для первого месяца зимы по осадкам - 56 мм. Как подчеркнул Тишковец, столь мощных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ 14 декабря не наблюдалось с 1989 года. Тогда синоптиками было зафиксировано 9,9 мм. Также Тишковец обратил внимание, что недавний прогноз, где говорилось о 8-13 мм предстоящих осадков в столице, подтвердился. Ранее жителям Москвы рекомендовали отказаться от поездок на машине.

Москва попала в барическую седловину

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