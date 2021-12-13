Астрофизик расскажет о темном веществе во Вселенной в центре ЗИЛ

Во вторник, 14 декабря, в Культурном центре ЗИЛ в рамках проекта «ЗИЛ.АСТРО» пройдет лекция астрофизика Владимира Сурдина. Ученый расскажет о темном веществе во Вселенной.
Косвенными методами астрономы обнаружили это вещество, и его оказалось очень много: темная материя занимает примерно 25 процентов от массы Вселенной. Вещество обладает гравитацией, но практически не взаимодействует ни с электромагнитными квантами, ни с элементарными частицами известных типов. Астрономы заметили присутствие вещества по его влиянию на движение звезд и галактик, но физики пока не могут поймать невидимые частицы своими приборами. Это серьезный вызов для современной науки.
Подробнее о невидимой материи можно будет узнать на лекции. Вход строго по регистрации, в маске и при наличии QR-кода.
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