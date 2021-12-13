Собянин открыл новый корпус центра паллиативной помощи

Корпус отвечает всем европейским требованиям по оказанию качественной паллиативной помощи.

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Открылся новый корпус Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, расположенный по адресу: улица Двинцев, дом 6, строение 1. Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия.

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«Мы старались сделать его максимально приближенным к домашним условиям. Чтобы меньше было официоза, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно, — сказал Мэр Москвы. — Прежний корпус – освободим в следующем году. И проведем реконструкцию, чтобы он был не хуже этого. Так что постепенно, корпус за корпусом будет создана вообще новая система паллиативной помощи в Москве и медицинского и сестринского ухода — одной из лучших в мире будет».

Сергею Собянину показали учебный класс и конференц-зал, где проводят занятия по помощи пациентам. Он также пообщался с живущими в центре горожанами. Среди них коренная москвичка ветеран труда и ребенок войны Юлия Ланина, которая находится в центре паллиативной помощи с 23 октября.

«Огромную благодарность хочу выразить Сергею Семеновичу Собянину за его большой вклад в развитие Москвы. Москва стала неузнаваемой. Москвичи и гости столицы очень довольны. Столько красивых парков, скверов вы сделали в Москве, — отметила Юлия Ланина. Под вашим руководством подобрали очень хороший коллектив, который на отлично ухаживает за больными, никогда не повышает голос, очень вежливо, тактично и ласково разговаривает с больными. Уход за ними безупречен».

Художник Леонид Толпыгин, который находится в центре с января 2021 года, продолжает рисовать картины. Свои новые акварели он решил подарить новому корпусу.

Капитальный ремонт здания по адресу: улица Двинцев, дом 6, строение 1 для размещения в нем Московского многопрофильного центра паллиативной помощи начался в конце 2018 года и завершился этой осенью. В начале декабря в новый корпус перевели 101 пациента из соседнего здания, находящегося по адресу: улица Двинцев, дом 6, строение 2. Это позволит в дальнейшем приступить к его ремонту.

В трехэтажном строении площадью 5,2 тысячи квадратных метров создана максимально комфортная среда для пациентов, родственников и медицинских работников. Корпус оснащен современным практичным оборудованием и красивой удобной мебелью.

Здание отвечает всем европейским требованиям по оказанию качественной паллиативной помощи. Это не привычная больница, а скорее дом-пансионат. В корпусе и на прилегающей к нему территории создана безбарьерная среда. Пациенты могут проводить время в просторных холлах и гулять в больничном сквере, приспособленном для людей с разной степенью мобильности.

«Мне кажется, что мы абсолютно на европейском уровне сейчас после этого ремонта в корпусах. И на гораздо более душевном и качественном по подходу персонала, потому что люди, которые работают здесь, совершенно удивительные», — отметила Нюта Федермессер, директор центра паллиативной помощи.

Комфортные палаты рассчитаны на одного — четырех человек. Они оборудованы отдельным санузлом, подъемниками для перемещения и многофункциональными кроватями с электроприводом. При желании пациенты могут создать в палатах приватное пространство с помощью специальных потолочных штор. Для людей, испытывающих трудности с дыханием, имеются палаты, оборудованные системой подачи кислорода и аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В корпусе установлены инновационные ванны с гидромассажем, функцией наклона и удобной поднимающейся боковой дверью. Пациенты могут самостоятельно пользоваться ванной, не боясь поскользнуться и упасть. Маломобильных людей можно перемещать на специальных подъемниках прямо в ванне.

В новом корпусе оборудованы кабинеты УЗИ и ЭКГ. Чтобы можно было выполнять исследования прямо у постели больного, приобрели передвижной рентген-аппарат. В больничной аптеке есть большой ассортимент обезболивающих препаратов.

В отдельной комнате родственники пациентов могут остаться на ночь и принять душ. На кухне можно приготовить любимую еду, а в просторных холлах — общаться, читать книги, играть в настольные игры и на фортепиано.

Трансформируемый конференц-зал на первом этаже предназначен для проведения врачебных конференций и обучения сотрудников. Современная видеостена позволяет демонстрировать учебные и лекционные материалы, синхронизированные с практическими занятиями.

Штат нового корпуса Московского многопрофильного центра паллиативной помощи состоит из 193 человек (31 врач, 133 сотрудника среднего и младшего медперсонала и 29 прочих сотрудников).

Как и во всех филиалах центра паллиативной помощи, в новом корпусе работают координаторы благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», которые организуют немедицинскую помощь. Это прогулки, пикники, различные культурные мероприятия — все то, что может подарить радость, привнести ощущение душевного покоя и комфорта в жизнь пациента и его семьи. А еще немедицинская помощь — это поддержка тех, у кого нет близких.

После снятия ограничений, связанных с пандемией, координаторам фонда вновь будут помогать волонтеры — в корпусе предусмотрено помещение, где они смогут переодеться и оставить свои вещи.

В 2019 году в центре паллиативной помощи провели ремонт административного корпуса и пищеблока по адресу: улица Двинцев, дом 6, строение 3. В ближайшее время планируют завершить ремонт еще четырех новых зданий центра, в которых будут созданы первые в Москве отделения сестринского ухода для пациентов, нуждающихся в круглосуточном наблюдении, с такими болезнями, как старческая деменция и болезнь Альцгеймера. Всего оборудуют 283 койки. Они буду находиться по адресам:

— дом сестринского ухода «Коломенское» — улица Академика Миллионщикова, дом 6, строение 2 (113 коек);

— дом сестринского ухода «Люблино» — улица Шкулева, дом 4 (86 коек);

— дом сестринского ухода «Даниловский» — Щипковский переулок, дом 19, строения 1 и 2 (84 койки).

О центре паллиативной помощи

Московский многопрофильный центр паллиативной помощи был создан в 2015 году на базе бывшей городской клинической больницы № 11 (улица Двинцев, дом 6), которая исторически специализировалась на оказании медицинской помощи неизлечимо больным пациентам.

В 2017 году в состав центра вошел Первый московский хоспис имени В.В. Миллионщиковой, включавший восемь филиалов в разных округах столицы:

— ЦАО, район Хамовники — улица Доватора, дом 10;

— ЮВАО, район Некрасовка — 2-я Вольская улица, дом 21;

— ЮАО, район Бирюлево Восточное — 3-я Радиальная улица, дом 2а;

— ЮЗАО, район Северное Бутово — улица Поляны, дом 4;

— СЗАО, район Куркино — Куркинское шоссе, дом 33;

— ЗелАО, район Крюково — Зеленоград, корпус 1701;

— САО, район Западное Дегунино — Талдомская улица, дом 2а;

— СВАО, район Ростокино — 1-я улица Леонова, дом 1.

Общая мощность центра паллиативной помощи составляет 440 коек для взрослых пациентов.

В 2019 году был открыт девятый филиал — Первый московский детский хоспис по адресу: Чертановская улица, дом 56а (район Чертаново Южное), рассчитанный на 30 коек для детей.

В центре паллиативной помощи трудятся 1542 человека (235 врачей, 530 сотрудников среднего и 331 сотрудник младшего медперсонала, 446 сотрудников прочего персонала).

Специалисты центра оказывают следующие виды помощи:

— проводят симптоматическое лечение (облегчение тяжелых проявлений болезни);

— обучают родственников самостоятельному уходу за пациентом;

— оказывают психологическую и психотерапевтическую поддержку пациентам и их родственникам;

— консультируют пациентов и их родственников по социальным вопросам.

Пациенты получают необходимую помощь как в стационарных условиях, так и при выезде на дом.

Развитие паллиативной помощи в Москве

В московских стационарах паллиативная медицинская помощь взрослым организована на базе центра паллиативной помощи и его восьми филиалов-хосписов, а также на базе 12 многопрофильных больниц, в которых развернуто 915 коек паллиативного профиля. Помощь детям оказывают в трех стационарах (86 коек).

Грант на оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях получает и негосударственная Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского Русской православной церкви.

В период с января по ноябрь 2021 года паллиативную медицинскую помощь в стационарах получили 13 049 взрослых пациентов и 345 детей (в 2020 году — 11 313 взрослых и 301 ребенок).

Для оказания паллиативной помощи на дому организована работа 18 выездных патронажных служб. В их функции входит:

— оказание медицинской помощи неизлечимо больным пациентам с трудно купируемыми тяжкими проявлениями заболевания;

— выписка рецептов у постели больного;

— обезболивание сильнодействующими, в том числе наркотическими и психотропными препаратами на дому;

— предоставление медицинских изделий для использования на дому;

— выполнение сложных перевязок пролежней и опухолевых распадов на дому;

— организация индивидуального поста на дому (тяжелый уход из жизни нетранспортабельного пациента, особо тяжелая социальная ситуация).

С 2018 года в укладку врачей для оказания паллиативной медицинской помощи на дому включаются наркотические и психотропные лекарства, а также рецепты на такие препараты. Это позволяет оперативно купировать тяжкие симптомы на дому, не госпитализируя пациента. Специализированная бригада для обезболивания работает в Москве круглосуточно. С начала текущего года сотрудники выездных служб осуществили более 150 тысяч посещений пациентов на дому.

Огромный вклад в оказание паллиативной медицинской помощи детям в амбулаторных условиях вносит детский хоспис «Дом с маяком», являющийся частным медицинским благотворительным учреждением.

На базе центра паллиативной помощи проходят обучение медики со всей страны — в 2021 году лекции там прослушали более 2,2 тысячи специалистов.

В круглосуточном режиме работает координационный центр (номер телефона: +7 499 940-19-48) по оказанию паллиативной помощи. Специалисты помогают решать возникающие организационные вопросы, такие как постановка на учет, транспортировка, направление медицинского персонала для оказания помощи на дому и организация госпитализации.

Лекарственное обеспечение

В Москве работают 79 аптечных организаций, отпускающих наркотические средства и психотропные вещества по рецептам, из них 27 имеют право на их изготовление.

К аптекам прикреплен Московский многопрофильный центр паллиативной помощи, его филиалы (хосписы), а также детский хоспис «Дом с маяком». В 2021 году наркотическими и психотропными лекарственными средствами были обеспечены свыше 10,9 тысячи пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Кроме того, Московский центр паллиативной помощи обеспечивает пациентов, наблюдающихся на дому, техническими средствами реабилитации медицинского назначения и расходными материалами к ним сверх федерального перечня. С начала 2021 года 916 взрослых пациентов были обеспечены необходимым оборудованием (всего 987 единиц). Это аппараты для искусственной вентиляции легких (171 единица), кислородные концентраторы (707 единиц) и откашливатели (109 единиц). Также 166 детям было выдано оборудование для респираторной поддержки.

С целью информирования по вопросам обезболивающей терапии издан ряд памяток для врачей и пациентов. Сотрудники медицинских организаций регулярно проводят тренинги и семинары, выступают на врачебно-сестринских конференциях и медицинских форумах по вопросам оказания паллиативной помощи, включая лечение хронического болевого синдрома. Для родственников неизлечимо больных пациентов круглосуточно работает горячая линия благотворительного фонда «Вера». Обратиться туда можно, позвонив по номеру: +7 800 700-84-36.

В планах по развитию паллиативной медицинской помощи в Москве можно выделить следующее:

— расширение оказания паллиативной помощи взрослым и детям по модели «хоспис на дому» с обеспечением медицинскими изделиями, лекарствами, специализированными продуктами для лечебного питания;

— увеличение количества паллиативных коек и выделение в их составе 30–40 процентов коек сестринского ухода для пациентов, которым требуется квалифицированный сестринский уход, но не требуется круглосуточная помощь врача;

— развитие системы профессиональной подготовки медицинских кадров и наращивание укомплектованности профессиональными кадрами медорганизаций, оказывающих паллиативную помощь;