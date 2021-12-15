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27 минут назад

Продажи новостроек в Москве выросли за 11 месяцев на 22%

Продажи жилья в новостройках Москвы выросли за 11 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 22% - до 88 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного Росреестра.

Продажи новостроек выросли на 22% за 11 месяцев
Фото: ТАССТАСС

В сообщении указывается, что всего на рынке жилой и нежилой недвижимости в январе-ноябре было зарегистрировано почти 128,2 тысячи ДДУ - на треть больше, чем за тот же период прошлого года.

В ноябре зарегистрировано в общей сложности 13,3 тысячи договоров - на 7% больше, чем год назад. Однако в сравнении с октябрем общее число ДДУ снизилось на 8%. Больше всего – на 15% - снизился показатель в секторе коммерческой недвижимости, на рынке жилья количество сделок за месяц уменьшилось на 5%.

"В целом за 11 месяцев в новостройках Москвы оформлено более 128 тысяч ДДУ, что на 15% превышает итог всего прошлого года, когда зарегистрировано было чуть больше 111 тысяч ДДУ. Пока это наивысший объем сделок на первичном рынке Москвы за все годы", - приводятся в сообщении слова главы столичного управления Росреестра Игоря Майданова.

Новости Москвы,Игорь Майданов,Росреестр,
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