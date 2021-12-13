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15 минут назад

Самый сильный снегопад с начала зимы ожидается в Москве

Самый сильный снегопад с начала зимы ожидается в Москве в понедельник, 13 декабря. Такой прогноз дал ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков, сообщает газета "Известия".

На Москву обрушится сильнейший с начала зимы снегопад
Фото: ТАССТАСС

Синоптик напомнил, что в минувшие выходные в столице зафиксировали самую низкую температуру с начала сезона. Так, в субботу, 11 декабря, столбик термометра опустился до –17 градусов.

"Сейчас на смену сильному морозу приходит самый интенсивный и продолжительный снегопад с начала зимы. Снег начнется во второй половине дня понедельника и будет продолжаться до утра вторника, 14 декабря", – отмечает Старков.

По его словам, за 12–13 часов в столице выпадет порядка 10 сантиметров осадков. В результате высота снежного покрова увеличится до 22–25 сантиметров, став самой высокой в сезоне.

Метеоролог уточнил, что прогнозируемый снегопад, в отличие от многих других, окажется "тихим": его не будут сопровождать ветер и метель. Выпадение осадков не завершится оттепелью. Температура воздуха составит от –1 до –4 градусов, благодаря чему весь выпавший снег останется лежать.
Новости Москвы,Погода,газета "Известия",
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