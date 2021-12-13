На Москву обрушится сильнейший с начала зимы снегопад

Метеоролог уточнил, что прогнозируемый снегопад, в отличие от многих других, окажется "тихим": его не будут сопровождать ветер и метель. Выпадение осадков не завершится оттепелью. Температура воздуха составит от –1 до –4 градусов, благодаря чему весь выпавший снег останется лежать.