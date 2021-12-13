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26 минут назад

На дорогах Москвы заработали новые выделенные полосы

В Москве 13 декабря на пяти участках появились новые выделенные полосы, сообщил столичный Дептранс. Введение "выделенок" должно сократить время движения общественного транспорта.

На дорогах Москвы заработали новые выделенные полосы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пресс-служба департамента транспорта рассказала, где находятся новые выделенные полосы, и какая у них протяженность: на Зеленодольской ул. от ул. Юных Ленинцев до Волгоградского проспекта в одном направлении — 0,4 км; на Электродной ул. от 3-го Плехановского пер. до ш. Энтузиастов в одном направлении — 0,45 км; на Верхней Сыромятнической ул. от ул. Земляной Вал до Верхнего Сусального пер. в оба направления — 0,4 км; на съезде с Симферопольского ш. на Варшавское ш. при движении из области — 0,05 км; на Новорязанском ш., от МКАД до дома N 4 по Новорязанскому ш. (в оба направления) — 4,6 км.

Штраф за езду по выделенным полосам для водителей автомобилей, которым двигаться по ним запрещено, составляет 3 тыс. руб. в Москве и Санкт-Петербурге. Ездить по "выделенкам" без штрафов разрешалось по выходным дням до ноября прошлого года.

Ранее сообщалось, что камеры на дорогах начнут фиксировать опасное вождение.

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