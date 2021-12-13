Инвестиции в экономику Москвы превысили 2,5 триллиона рублей за 9 месяцев

Инвестиции в основной капитал Москвы за январь-сентябрь нынешнего года составили свыше 2,5 триллиона рублей. Это почти на 22% выше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает издание «Глас народа».

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Согласно информации Росстата, инвестиции в основной капитал Москвы за 3 квартала текущего года составили 2,51 триллиона рублей. Это существенно выше общероссийского показателя – рост по стране составил 7,6%. На долю столицы сейчас приходится 18,6% общероссийского объёма инвестиций в основной капитал.

За десять лет размер инвестиций в основной капитал Москвы вырос в сопоставимых ценах в 2,7 раза. Наибольший размер средств столичные компании вкладывают в машины и оборудование. По результатам 9 месяцев этого года на них пришлось 41,3% объёма инвестиций. Размер вложений в строительство зданий, сооружений и благоустройство земель составил 30,4%, на строительство жилых зданий и помещений пришлось 13,3%.