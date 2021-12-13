В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
2 часа назад

Инвестиции в экономику Москвы превысили 2,5 триллиона рублей за 9 месяцев

Инвестиции в основной капитал Москвы за январь-сентябрь нынешнего года составили свыше 2,5 триллиона рублей. Это почти на 22% выше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает издание «Глас народа».

Инвестиции в экономику Москвы превысили 2,5 триллиона рублей за 9 месяцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно информации Росстата, инвестиции в основной капитал Москвы за 3 квартала текущего года составили 2,51 триллиона рублей. Это существенно выше общероссийского показателя – рост по стране составил 7,6%. На долю столицы сейчас приходится 18,6% общероссийского объёма инвестиций в основной капитал.

За десять лет размер инвестиций в основной капитал Москвы вырос в сопоставимых ценах в 2,7 раза. Наибольший размер средств столичные компании вкладывают в машины и оборудование. По результатам 9 месяцев этого года на них пришлось 41,3% объёма инвестиций. Размер вложений в строительство зданий, сооружений и благоустройство земель составил 30,4%, на строительство жилых зданий и помещений пришлось 13,3%.

Ранее стало известно, что московские предприниматели смогут выбрать международные выставки на 2022 год. Город поможет им с продвижением на выбранных мероприятиях.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители