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1 час назад

На станции БКЛ "Кленовый бульвар" построят пересадку на будущую Бирюлевскую линию метро

Строительство пересадки на будущую Бирюлевскую линию метро стартовало на станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Станцию "Кленовый бульвар" свяжут с Бирюлевской линией метро
Фото: Москва24Москва24

Генеральный директора АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов сообщил, что в настоящий момент ограждающие конструкции котлована уже возведены более чем на две трети.

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Работы на объекте ведутся дочерней строительной компанией холдинга "Мосинжпроект" – ООО "МИП-Строй №1". Гендиректор компании Константин Маслаков отмечает, что ограждающие конструкции котлована возводятся по технологии "стена в грунте", позволяющей разрабатывать котлован большой глубины, не оказывая влияния на близлежащие сооружения. Маслаков добавил, что после завершения этих работ специалисты приступят к разработке грунта и креплению котлована для последующего строительства пересадки.

В свою очередь Юрий Кравцов отметил, что архитектурный облик станции БКЛ "Кленовый бульвар" будет напоминать объекты расположенной рядом усадьбы "Коломенское". А дизайн одноименной станции Бирюлевской линии определили в ходе открытого международного архитектурного конкурса, победителем которого стал проект консорциума во главе с британским бюро Zaha Hadid Architects. Главной особенностью облика станции будет динамическая система освещения, информирующая пассажиров о прибытии поезда.

Гендиректор "Мосинжпроекта" подчеркнул, что станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии и Бирюлевской ветки позволят пассажирам планировать новые маршруты на юг столицы.

"БКЛ будет связана пересадками с несколькими будущими ветками. Сейчас, к примеру, также создается пересадка между введенной станцией "Новаторская" Большого кольца и одноименной станцией строящейся Троицкой ветки", – заключил Кравцов.

Ранее Владимир Путин и Сергей Собянин открыли участок Большой кольцевой линии столичного метро (БКЛ) от станции "Мнёвники" до "Каховской". Впервые с 1935 года в столичной подземке открыли сразу 10 станций.

Новости Москвы,Юрий Кравцов,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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