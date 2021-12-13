Станцию "Кленовый бульвар" свяжут с Бирюлевской линией метро

Строительство пересадки на будущую Бирюлевскую линию метро стартовало на станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Фото: Москва24 Москва24

Генеральный директора АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов сообщил, что в настоящий момент ограждающие конструкции котлована уже возведены более чем на две трети.

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Работы на объекте ведутся дочерней строительной компанией холдинга "Мосинжпроект" – ООО "МИП-Строй №1". Гендиректор компании Константин Маслаков отмечает, что ограждающие конструкции котлована возводятся по технологии "стена в грунте", позволяющей разрабатывать котлован большой глубины, не оказывая влияния на близлежащие сооружения. Маслаков добавил, что после завершения этих работ специалисты приступят к разработке грунта и креплению котлована для последующего строительства пересадки.

В свою очередь Юрий Кравцов отметил, что архитектурный облик станции БКЛ "Кленовый бульвар" будет напоминать объекты расположенной рядом усадьбы "Коломенское". А дизайн одноименной станции Бирюлевской линии определили в ходе открытого международного архитектурного конкурса, победителем которого стал проект консорциума во главе с британским бюро Zaha Hadid Architects. Главной особенностью облика станции будет динамическая система освещения, информирующая пассажиров о прибытии поезда.

Гендиректор "Мосинжпроекта" подчеркнул, что станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии и Бирюлевской ветки позволят пассажирам планировать новые маршруты на юг столицы.

"БКЛ будет связана пересадками с несколькими будущими ветками. Сейчас, к примеру, также создается пересадка между введенной станцией "Новаторская" Большого кольца и одноименной станцией строящейся Троицкой ветки", – заключил Кравцов.