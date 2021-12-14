Уставшая свинка на Тверском бульваре развеселила россиян

Снежная скульптура лежащей свиньи на скамейке в центре столицы развеселила россиян. Фото выложили в Telegram-канале «Москва сейчас».

Фото: телеграм-канал «Москва сейчас» телеграм-канал «Москва сейчас»

«Настроение: уставшая свинка на Тверском бульваре», — с юмором подписала фото администрация сообщества.

Комментаторов развеселило увиденное. Один из пользователей в шутку назвал скульптуру «свиновиком». «Красота», «Мило», — восхитились снежной фигурой юзеры. «Дайте ей "Вискас"», — посмеялся один из комментаторов.

Некоторые согласились, что находятся точно в таком же настроении, как изображающая усталость скульптура. «Точно», «Да уж», — согласились пользователи сети.