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1 час назад

Синоптик предупредил о редком и опасном явлении в Москве

В Москве образовалась редкая изморозь, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

Синоптик предупредил о редком и опасном явлении в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, такая изморозь бывает Центральной России не чаще двух раз в месяц.

При этом изморозь – опасное атмосферное явление, предупредил метеоролог. Он объяснил, что первые слои этих осадков не превышают по толщине 1 см, но кристаллы могут нарастать, образуя бахрому до 1 метра. Это нередко становится причиной аварий.

«Положительным моментом от появления изморози можно считать то, что зимний пейзаж становится похожим на сказочный, что не может не порадовать поэтическую натуру», - написал синоптик.

Изморозь – это отложения льда на ветвях деревьев, кустарников, проводах. Изморозь появляется, чаще всего, в течение нескольких часов ночью и утром, а днем она постепенно осыпается под воздействием солнечных лучей.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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