Синоптик предупредил о редком и опасном явлении в Москве

В Москве образовалась редкая изморозь, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

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По его словам, такая изморозь бывает Центральной России не чаще двух раз в месяц.

При этом изморозь – опасное атмосферное явление, предупредил метеоролог. Он объяснил, что первые слои этих осадков не превышают по толщине 1 см, но кристаллы могут нарастать, образуя бахрому до 1 метра. Это нередко становится причиной аварий.

«Положительным моментом от появления изморози можно считать то, что зимний пейзаж становится похожим на сказочный, что не может не порадовать поэтическую натуру», - написал синоптик.