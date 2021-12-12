Редкая изморозь образовалась в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 12 декабря, сообщил в своем Instagram-аккаунте, что в Москве образовалась редкая для Центральной России изморозь.
По его словам, для мороза в минус 13 градусов, относительно высокой влажности воздуха в 90 процентов и слабого ветра наблюдается достаточно редкий вид осадков. Синоптик отметил, что для Центральной России изморозь характерна не более двух раз в месяц. Такое явление представляет собой кристаллические или зернистые отложения льда на тонких и длинных предметах, например, ветвях деревьев и кустарников.
«Чаще всего слои первой изморози не превышают по толщине один сантиметр, но кристаллы могут нарастать, образуя внушительную бахрому до одного метра в длину», — написал он, отметив, что в регионах с суровыми климатическими условиями это явление нередко становится причиной аварий.