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10 минут назад

Редкая изморозь образовалась в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 12 декабря, сообщил в своем Instagram-аккаунте, что в Москве образовалась редкая для Центральной России изморозь.

Редкая изморозь образовалась в Москве
Фото: @tishkovets_evgeny@tishkovets_evgeny

По его словам, для мороза в минус 13 градусов, относительно высокой влажности воздуха в 90 процентов и слабого ветра наблюдается достаточно редкий вид осадков. Синоптик отметил, что для Центральной России изморозь характерна не более двух раз в месяц. Такое явление представляет собой кристаллические или зернистые отложения льда на тонких и длинных предметах, например, ветвях деревьев и кустарников.

«Чаще всего слои первой изморози не превышают по толщине один сантиметр, но кристаллы могут нарастать, образуя внушительную бахрому до одного метра в длину», — написал он, отметив, что в регионах с суровыми климатическими условиями это явление нередко становится причиной аварий.

Ранее Тишковец сообщал, что ночь на пятницу, 10 декабря, стала самой холодной в текущем сезоне в Москве, а в Подмосковье ударили 20-градусные морозы.
Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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