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1 час назад

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем Конституции РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем Конституции Российской Федерации. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы.

Собянин поздравил москвичей с Днем Конституции РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Основной закон - фундамент жизни страны, гарантия прав и свобод человека и гражданина. Заложенные в нем высокие правовые и социальные стандарты получили дальнейшее развитие в поправках, одобренных в ходе общероссийского голосования в прошлом году. Опираясь на положения Конституции, Москва стремится двигаться вперед, быть городом с сильной экономикой и социальной сферой. Городом перемен к лучшему, в центре которых качество жизни каждого москвича. Мы строим станции метро и дороги, открываем новые детские сады и поликлиники, благоустраиваем парки и улицы, заботимся о детях и ветеранах. Делаем все для того, чтобы Москва успешно преодолела трудности пандемии и стала еще более комфортной. Вместе у нас все получится. Залогом этого является наш основной закон», - говорится в телеграмме.

Конституция Российской Федерации - высший нормативный правовой акт страны, который определяет смысл и содержание других законов. День Конституции отмечается в России 12 декабря. В честь этого события ВДНХ, библиотеки, музеи и культурные центры Москвы сегодня проводят бесплатные мероприятия.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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