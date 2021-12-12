Собянин поздравил москвичей с Днем Конституции РФ

«Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Основной закон - фундамент жизни страны, гарантия прав и свобод человека и гражданина. Заложенные в нем высокие правовые и социальные стандарты получили дальнейшее развитие в поправках, одобренных в ходе общероссийского голосования в прошлом году. Опираясь на положения Конституции, Москва стремится двигаться вперед, быть городом с сильной экономикой и социальной сферой. Городом перемен к лучшему, в центре которых качество жизни каждого москвича. Мы строим станции метро и дороги, открываем новые детские сады и поликлиники, благоустраиваем парки и улицы, заботимся о детях и ветеранах. Делаем все для того, чтобы Москва успешно преодолела трудности пандемии и стала еще более комфортной. Вместе у нас все получится. Залогом этого является наш основной закон», - говорится в телеграмме.