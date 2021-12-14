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1 час назад

Елки около Москвы возьмут под усиленную охрану

В Подмосковье началась традиционная сезонная операция «Елочка» — с середины декабря сотрудники областного лесного хозяйства возьмут под усиленную охрану территории, где обычно орудуют браконьеры, вырубающие новогодние деревья. Об этом сообщает «Российская газета».

Елки около Москвы возьмут под усиленную охрану
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предполагается, что группы лесничих в предновогодний период будут патрулировать леса, а сотрудники лесной охраны останутся на дежурстве на стационарных постах. Незаконная рубка елей в Московской области карается штрафом в размере 4 тысяч рублей для физических и 500 тысяч для юридических лиц.

При этом гражданам в Подмосковье разрешат самостоятельно рубить ели в специальных зонах в Дмитровском и Сергиево-Посадском лесных питомниках. Там целенаправленно выращены деревья, рубка которых не причинит урона лесу. За дерево высотой 1-1,5 метра у желающих попросят около 300-500 рублей.

В прошлом году во время операции «Елочка» в подмосковных лесах поймали 285 нарушителей лесного законодательства. С них в общей сложности взыскали 12 миллионов рублей, отмечает издание.

Ранее россиянам посоветовали для встречи 2022 года наряжать елки в минималистичном стиле, использовать натуральные материалы и старинные украшения. В тренде елочные игрушки в экологичном стиле, то есть сделанные своими руками из дерева, картона или лесных шишек.

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