Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ вновь открыт для посетителей

На макете актуализировали более 300 объектов и добавили новые здания, построенные за последние годы.

Фото: Ю. Иванко. Mos.ru Ю. Иванко. Mos.ru

На ВДНХ 14 декабря снова открылся павильон «Макет Москвы». Во время плановых работ на макете актуализировали более 300 объектов в соответствии с сегодняшним архитектурным обликом, а также добавили новые здания, построенные в последние годы. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«В их числе такие объекты, как Павелецкая площадь, набережная у стадиона имени Стрельцова, жилые комплексы на Симоновской набережной и Восточной улице, территория хлебозавода имени Зотова, новые ЖК на Красной Пресне, Ленинградском проспекте, территория бывшего завода “Серп и Молот”», — уточнил он.

С момента закрытия павильона 22 ноября 2021 года также провели большую работу по модернизации всего имеющегося оборудования, а также включению новых объектов в светотехнические шоу, системы управления всеми техническими средствами павильона.

По словам Сергея Левкина, с 14 декабря павильон будет работать в обычном режиме: ежедневно с 10:00 до 20:00 (кроме понедельника). Вход свободный, но необходимо показать QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации или перенесение COVID-19.

Павильон работает в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Гостей просят носить маски и соблюдать социальную дистанцию.