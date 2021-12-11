Все парковки Москвы станут временно бесплатными

В новогодние праздники все парковки в Москве, включая центр города, будут бесплатными. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта.

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«В праздничные дни – с 31 декабря по 8 января – все уличные парковки в Москве будут бесплатными, даже в самом центре города», - говорится в сообщении департамента в Telegram.

Кроме того, 9 января можно будет припарковаться по воскресным правилам: бесплатно везде, кроме улиц с повышенным тарифом по 380 рублей за час.

Плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать платно по действующим тарифам.

Глава Дептранса Максим Ликсутов обратился к водителям с просьбой парковаться без нарушений, не провоцировать аварийные ситуации и не мешать общественному транспорту.

Все вопросы о парковках Дептранс просит задавать по номерам 3210 (с мобильного) или +7 495 539-54-54.