В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
24 минуты назад

Москвичам пообещали выплату в 15 000 рублей за испытание «Спутника М»

Подростки, принявшие участие в исследовании вакцины от коронавируса «Спутник М» получат по 15 тыс. рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

Уточняется, что компенсацию получат 500 участников третьей фазы испытаний, согласившихся получить два компонента вакцины и пять раз сдать анализ крови на способность вакцины вырабатывать иммунитет. 15 тыс. рублей также выплатят всем участникам, получившим плацебо.

Близкий к Минздраву источник назвал выплату 15 тыс. рублей «компенсацией за неудобства». По его словам, аналогичная практика применялась во время исследований «Спутника V».

Третья фаза клинического исследования вакцины «Спутник М» против COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет проходит с ноября в Москве. В испытаниях должны принять участие 3 тысячи подростков. Наблюдение за ребенком проводится в течение года удаленно с помощью телемедицинских технологий. Медучреждение испытуемые должны посещать только для сдачи анализов.

В центре Гамалеи создали конструкцию вакцины против "омикрон"-штамма

«Спутник М» разработан Центром имени Гамалеи. Дозировка вакцины для подростков снижена в пять раз в сравнении со «Спутником V», но вакцинация проводится также в два этапа. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, вакцинация подростков начнется до конца 2021 года.

Новости Москвы,Видео,Минздрав РФ,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители