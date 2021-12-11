Москвичам пообещали выплату в 15 000 рублей за испытание «Спутника М»

Подростки, принявшие участие в исследовании вакцины от коронавируса «Спутник М» получат по 15 тыс. рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

Уточняется, что компенсацию получат 500 участников третьей фазы испытаний, согласившихся получить два компонента вакцины и пять раз сдать анализ крови на способность вакцины вырабатывать иммунитет. 15 тыс. рублей также выплатят всем участникам, получившим плацебо.

Близкий к Минздраву источник назвал выплату 15 тыс. рублей «компенсацией за неудобства». По его словам, аналогичная практика применялась во время исследований «Спутника V».

Третья фаза клинического исследования вакцины «Спутник М» против COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет проходит с ноября в Москве. В испытаниях должны принять участие 3 тысячи подростков. Наблюдение за ребенком проводится в течение года удаленно с помощью телемедицинских технологий. Медучреждение испытуемые должны посещать только для сдачи анализов.