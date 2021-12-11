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1 час назад

Более 600 тысяч москвичей получили единый читательский билет

609 тысяч москвичей уже оформили единый читательский билет (ЕЧБ), который позволяет брать книги во всех городских библиотеках, подведомственных столичному Департаменту культуры. При этом регистрироваться в каждой из них отдельно не надо.

Более 600 тысяч москвичей получили единый читательский билет
Фото: Mos.ruMos.ru

«Общий фонд городских читален сегодня насчитывает свыше 14 миллионов изданий, включая художественную и научную литературу, газеты и журналы. Пользоваться возможностями всех библиотек Москвы в максимально удобном формате позволяет единый читательский билет. Его уже оформили 609 тысяч человек. Только с начала этого года по нему выдано 7,6 миллиона изданий», — отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

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Что такое единый читательский билет и как его оформить

Единый читательский билет предоставляется бесплатно и на неограниченное время. Это пластиковая карта со штрихкодом и уникальным 13-значным номером. При считывании штрихкода библиотекарь видит информацию о пользователе и книгах, которые за ним числятся.

Выдают читательский билет в любой городской библиотеке в день обращения — для этого достаточно предъявить паспорт.

Как напомнили в столичном Департаменте информационных технологий, москвичи, оформившие единый читательский билет, могут использовать его электронную версию. Саму карту можно с собой не носить, а штрихкод показать на экране гаджета. Электронные билеты принимают в любой из 440 городских библиотек.

Получить электронную версию единого читательского билета можно на портале mos.ru. Для этого нужно ввести номер ЕЧБ в разделе «Мои документы» в личном кабинете портала или кабинете читателя в сервисе «Библиотеки Москвы». Штрихкод с номером станет доступен после автоматической проверки.

Найти, забронировать и продлить срок хранения

С апреля 2021 года у горожан появилась возможность бронировать библиотечные книги онлайн на mos.ru. Для этого разработали сервис «Библиотеки Москвы». Он подключен к единой автоматизированной библиотечной информационной системе и объединяет книжные фонды всех городских библиотек. С помощью этого ресурса читатели могут узнать, где есть в наличии необходимые издания, забронировать их онлайн или продлить срок хранения книг без посещения библиотеки.

Сервис также рекомендует книжные новинки и предлагает тематические подборки на главной странице. Понравившиеся издания можно добавлять в раздел «Избранное», чтобы забронировать их позднее. Недавно сервис дополнили интерактивной картой, которая поможет найти ближайшую читальню и посмотреть каталог книг в выбранных библиотеках. Кроме того, благодаря сервису теперь можно продлить срок хранения книг на 30 дней.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,Mos.ru,
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