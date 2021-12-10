Москвичей предупредили о новой аномалии

На следующей неделе столбики термометров в столице могут подняться до +4°C. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил в пятницу РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно прогнозам метеорологов, сильное потепление начнется в четверг, 16 декабря.

«Настоящая оттепель начнется с четверга, будет заметная динамика повышения температуры», – пояснил синоптик.

Уточняется, что значительных осадков во время оттепели в московском регионе не ожидается, однако погода будет пасмурной.

При этом отклонения от температурной нормы начнутся уже во вторник, 14 декабря, добавил Вильфанд. В этот день будет на 2°C теплее среднего. К следующей пятнице температурная аномалия в Москве составит уже 4°C.

Ранее Вильфанд рассказал, когда в центре Европейской России прекратятся аномальные морозы. Сообщается, что уже в воскресенье, 12 декабря, температура воздуха будет ниже нормы только на 1°C.