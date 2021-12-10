Москвичей предупредили о новой аномалии

На следующей неделе столбики термометров в столице могут подняться до +4°C. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил в пятницу РИА Новости.
Согласно прогнозам метеорологов, сильное потепление начнется в четверг, 16 декабря.
«Настоящая оттепель начнется с четверга, будет заметная динамика повышения температуры», – пояснил синоптик.
Уточняется, что значительных осадков во время оттепели в московском регионе не ожидается, однако погода будет пасмурной.
При этом отклонения от температурной нормы начнутся уже во вторник, 14 декабря, добавил Вильфанд. В этот день будет на 2°C теплее среднего. К следующей пятнице температурная аномалия в Москве составит уже 4°C.
Ранее Вильфанд рассказал, когда в центре Европейской России прекратятся аномальные морозы. Сообщается, что уже в воскресенье, 12 декабря, температура воздуха будет ниже нормы только на 1°C.
"Дальше антициклон уходит на юг и юго-восток, с воскресенья мы (центр Европейской России – «Профиль») будем находиться на западной периферии антициклона, где более теплые воздушные массы", – подчеркнул метеоролог.