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23 минуты назад

Москвичей предупредили о новой аномалии

На следующей неделе столбики термометров в столице могут подняться до +4°C. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил в пятницу РИА Новости.

Москвичей предупредили о новой аномалии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно прогнозам метеорологов, сильное потепление начнется в четверг, 16 декабря.

«Настоящая оттепель начнется с четверга, будет заметная динамика повышения температуры», – пояснил синоптик.

Уточняется, что значительных осадков во время оттепели в московском регионе не ожидается, однако погода будет пасмурной.

При этом отклонения от температурной нормы начнутся уже во вторник, 14 декабря, добавил Вильфанд. В этот день будет на 2°C теплее среднего. К следующей пятнице температурная аномалия в Москве составит уже 4°C.

Ранее Вильфанд рассказал, когда в центре Европейской России прекратятся аномальные морозы. Сообщается, что уже в воскресенье, 12 декабря, температура воздуха будет ниже нормы только на 1°C.

"Дальше антициклон уходит на юг и юго-восток, с воскресенья мы (центр Европейской России – «Профиль») будем находиться на западной периферии антициклона, где более теплые воздушные массы", – подчеркнул метеоролог.

Новости Москвы,Погода,РИА Новости,
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