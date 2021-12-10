Москвичей предупредили о потеплении в воскресенье

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидает жителей столицы в выходные. Метеоролог предупредила о сильном похолодании в ночь на субботу и начинающемся с воскресенья потеплении, сообщили «Известия» в пятницу, 10 декабря.
По словам эксперта, 11 и 12 декабря погоду по-прежнему будет определять антициклон, атмосферное давление будет высоким. Осадков не ожидается.
Ночь на субботу будет довольно холодной, температура в большей части Москвы составит от 16 до 18 градусов мороза. Только в центре она может быть выше, а местами понизится до минус 24 градусов. Дневная температура в субботу в столице составит 11-13 градусов ниже нуля, по области возможно понижение до минус 16 градусов.
В воскресенье погода будет более облачной. «Что касается дневной температуры, она начнет постепенно повышаться. Мы ждем, что к воскресенью температура в дневные часы будет заметно выше, чем та, что мы наблюдаем сейчас», — процитировало издание Позднякову. Так, 12 декабря температура в городе, по словам эксперта, составит всего четыре-шесть градусов ниже нуля.