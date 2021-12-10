Москвичей предупредили о потеплении в воскресенье

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидает жителей столицы в выходные. Метеоролог предупредила о сильном похолодании в ночь на субботу и начинающемся с воскресенья потеплении, сообщили «Известия» в пятницу, 10 декабря.

Фото: Мослента Мослента

По словам эксперта, 11 и 12 декабря погоду по-прежнему будет определять антициклон, атмосферное давление будет высоким. Осадков не ожидается.

Ночь на субботу будет довольно холодной, температура в большей части Москвы составит от 16 до 18 градусов мороза. Только в центре она может быть выше, а местами понизится до минус 24 градусов. Дневная температура в субботу в столице составит 11-13 градусов ниже нуля, по области возможно понижение до минус 16 градусов.