Радующуюся зиме панду в Московском зоопарке сняли на видео

Панда по имени Диндин из Московского зоопарка радостно встретила зиму. Видео публикует портал «Ruptly» со ссылкой на пресс-службу Московского зоопарка.

На кадрах видно, как животное наслаждается зимним днем, играет в вальере, переворачивается в снегу и цепляется за ствол дерева.

Напомним, что в столичном зоопарке панды Диндин и Жуи появились после визита главы Китая Си Цзиньпина в Россию в 2019 году. Тогда председатель действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая передал медведей Москве в аренду на 15 лет в рамках так называемой «дипломатии панд».