К московским автомобилистам обратились с предупреждением

Московским автомобилистам стоит быть внимательными и осторожными на дороге из-за непогоды. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

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Водителям необходимо соблюдать дистанцию между автомобилям, а также избегать необоснованных маневров и резких торможений.

"Из-за погоды создаются затруднения для проезда, на дорогах очень скользко. Движение станет свободней после 20:00, однако сложные погодные условиях сохранятся до утра", – говорится в сообщении.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о погоде, которая ожидается в столице в ближайшие дни. Шувалов уточнил, что ослабление морозов ожидается в воскресенье, а в понедельник установится температура до -1...-3 градусов.