В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 73.60EUR 83.34
Войти в почту
57 минут назад

Московскую канатную дорогу украсили к Новому году

Московскую канатную дорогу на Воробьевых горах украсили к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе канатной дороги.

Московскую канатную дорогу украсили к Новому году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам хотелось порадовать не только маленьких гостей, но и взрослых и всех, кто гуляет в окрестностях Воробьевых гор. Поэтому настоящим сюрпризом в вечернее время для всех станет вид кабины канатной дороги украшенной огнями, которая как искрящаяся елочная игрушка в общей гирлянде кабин будет проплывать над Москвой-рекой. Номер кабины выбрали неслучайно - 22, как наступающий новый год», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на нижней станции «Лужники» гостей «встретит полярный медведь в окружении светящихся ледяных шаров», а на станции «Воробьевы горы», украшенной световыми гирляндами, новогодние тематические фотозоны ждут гостей на первом и втором этажах станции.

«Здесь же, у елки, расположился большой и яркий почтовый ящик Московской усадьбы Деда Мороза. Любой желающий может отправить письмо зимнему волшебнику. Бланки для писем можно взять на кассе станции», - добавили в пресс-службе.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители