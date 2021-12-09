Московскую канатную дорогу украсили к Новому году

Московскую канатную дорогу на Воробьевых горах украсили к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе канатной дороги.
«Нам хотелось порадовать не только маленьких гостей, но и взрослых и всех, кто гуляет в окрестностях Воробьевых гор. Поэтому настоящим сюрпризом в вечернее время для всех станет вид кабины канатной дороги украшенной огнями, которая как искрящаяся елочная игрушка в общей гирлянде кабин будет проплывать над Москвой-рекой. Номер кабины выбрали неслучайно - 22, как наступающий новый год», - говорится в сообщении.
Отмечается, что на нижней станции «Лужники» гостей «встретит полярный медведь в окружении светящихся ледяных шаров», а на станции «Воробьевы горы», украшенной световыми гирляндами, новогодние тематические фотозоны ждут гостей на первом и втором этажах станции.
«Здесь же, у елки, расположился большой и яркий почтовый ящик Московской усадьбы Деда Мороза. Любой желающий может отправить письмо зимнему волшебнику. Бланки для писем можно взять на кассе станции», - добавили в пресс-службе.