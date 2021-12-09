Московскую канатную дорогу украсили к Новому году

«Нам хотелось порадовать не только маленьких гостей, но и взрослых и всех, кто гуляет в окрестностях Воробьевых гор. Поэтому настоящим сюрпризом в вечернее время для всех станет вид кабины канатной дороги украшенной огнями, которая как искрящаяся елочная игрушка в общей гирлянде кабин будет проплывать над Москвой-рекой. Номер кабины выбрали неслучайно - 22, как наступающий новый год», - говорится в сообщении.