«Желтый» уровень опасности продлили в Москве до 11 декабря

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столице и области до 12:00 субботы из-за образования гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России в четверг, 9 декабря.

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— Период предупреждения до 12 часов 11 декабря — местами гололедица, — говорится в сообщении.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о росте атмосферного давления ожидается в Москве 9 декабря. По словам синоптика, давление подскочит до 755 миллиметров ртутного столба. Также в четверг прогнозируются настоящие русские морозы. Однако осадков в виде снега или дождя не будет.

Метеоролог рассказал, что в Москве и Подмосковье в ночь на 9 декабря зафиксировали январские морозы. Кроме того, в городе выпало до десяти процентов месячной нормы осадков.

Так, в столице наблюдались морозы в 10 градусов ниже нуля. Как отметил Евгений Тишковец, метеостанция на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) показала температуру в минус 10,2 градуса. На Балчуге температура опустилась до минус 9,1, а в Тушине — до минус 10,9. В Подмосковье было еще холоднее.