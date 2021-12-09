Выставка военной техники «Моторы войны» открылась в Москве

— В этом году исполнилось 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Мэр Москвы поручил организовать выставку исторической военной техники «Моторы войны». Каждый ее экспонат прошел сложную реставрацию до мельчайших деталей. Посетители смогут увидеть уникальную военную технику Второй мировой войны, большая часть из которой на ходу, в рабочем состоянии, — рассказал заместитель мэра столицы и руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов.