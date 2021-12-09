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37 минут назад

Выставка военной техники «Моторы войны» открылась в Москве

Департамент транспорта Москвы представляет выставку военной техники «Моторы войны», посвященную важному событию Великой Отечественной войны — битве за Москву.

Выставка военной техники «Моторы войны» открылась в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Посетители увидят более150 экземпляров военных машин СССР, Германии, США, Англии, Швеции, Франции. В экспозиции есть и уникальные, единственные в мире, первый советский артиллерийский тягач «Коминтерн» и «Катюша».

— В этом году исполнилось 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Мэр Москвы поручил организовать выставку исторической военной техники «Моторы войны». Каждый ее экспонат прошел сложную реставрацию до мельчайших деталей. Посетители смогут увидеть уникальную военную технику Второй мировой войны, большая часть из которой на ходу, в рабочем состоянии, — рассказал заместитель мэра столицы и руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов.

Посетить выставку можно при наличии QR-кода, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В Музее Победы с 9 декабря открыта новая экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!», приуроченная к 80-й годовщине Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В честь 80-летия Битвы за Москву начали работу выставки «Военное дело!» на Гоголевском и Тверском бульварах и в Екатерининском парке. Увидеть фотографии, отражающие тяжелые условия, в которых москвичи защищали город, обучались новому делу и сражались с врагами, горожане могут до 20 декабря.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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