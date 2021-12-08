Собянин поблагодарил сотрудников МФЦ за мужество после инцидента со стрельбой

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с сотрудниками МФЦ «Рязанский» и поблагодарил их за мужество и самоотверженность, проявленные во время инцидента со стрельбой, произошедшего во вторник, 7 декабря. Об этом глава города сообщил на личной странице во «ВКонтакте».
«Встретился сегодня с нашими сотрудниками МФЦ "Рязанский", кто в тот трагический день был на работе. Глубоко скорбим о погибших. Невозможно даже представить, что за секунду неадекватный человек может забрать самое дорогое, твою жизнь…» — написал Собянин.
Градоначальник отметил, что все сотрудники МФЦ активно оказывали помощь посетителям. «Георгий — без оружия, без ничего — мужественно бросился останавливать безумца. Сколько могло бы быть еще пострадавших... Благодарю вас за ваши действия», — написал он.
Благодаря взаимной поддержке горожане смогут пережить подобные события, заключил мэр.
Ранее Собянин навестил пострадавших при стрельбе в МФЦ «Рязанский».