Собянин поблагодарил сотрудников МФЦ за мужество после инцидента со стрельбой

«Встретился сегодня с нашими сотрудниками МФЦ "Рязанский", кто в тот трагический день был на работе. Глубоко скорбим о погибших. Невозможно даже представить, что за секунду неадекватный человек может забрать самое дорогое, твою жизнь…» — написал Собянин.