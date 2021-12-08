16 тысяч специалистов работали на пусковом участке БКЛ в пиковый период

В пиковый период на пусковом участке Большой кольцевой линии метро работали около 16 тысяч человек. На момент сдачи в эксплуатацию там трудились примерно восемь тысяч метростроевцев. Оптимизировать численность рабочих и при этом повысить производительность труда позволило применение современных систем управления и планирования, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Без ущерба для выполнения плана количество персонала на десяти станциях БКЛ было сокращено на 15-20%. Специалисты АО «Мосинжпроект» создали уникальную платформу, позволяющую ежедневно анализировать открытые фронты работ и доступность рабочих, а также гибко перераспределять их по строительным участкам. Андрей Бочкарёв также сообщил, что в рамках благоустройства территорий возле новых станций БКЛ высажено более трёх тысяч деревьев и порядка 18 тысяч кустарников. По его словам, которые приводит сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, работы были проведены на площади около 44 гектаров. Для жителей столицы обустроены новые общественные пространства с велопарковками, остановками общественного транспорта, скамейками, урнами и т.д. Добавим, Мосгосстройнадзор оформил разрешение на ввод в эксплуатацию участка БКЛ «Мневники» - «Каховская» с 10 станциями, который 7 декабря был открыт мэром Сергеем Собяниным и президентом РФ Владимиром Путиным. В процессе строительства комитет провел 428 выездных проверок, специалисты вели контроль на всех этапах работ. Фото: сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы