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1 час назад

В Москве рассказали о планах по комплексному развитию ещё трёх промзон

В Москве приняли решение о комплексном развитии ещё трёх промзон. Это Огородный проезд, Тёплый стан и Каширское шоссе. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

В Москве рассказали о планах по комплексному развитию еще трех промзон
Фото: Официальный сайт Мэра МосквыОфициальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

Как отметили в пресс-службе, реорганизация промзон проводится в рамках проекта «Индустриальные кварталы», благодаря которому уже приняты решения о развитии территорий общей площадью 190 га.

«Ожидается, что в результате реализации программы «Индустриальные кварталы» в Москве будет создано порядка 500 тыс. рабочих мест, а городской бюджет дополнительно получит порядка 3 трлн рублей в виде налоговых поступлений», — добавили в пресс-службе.

Ранее НСН сообщала, что в Москве реорганизуют бывшую промзону Серп и Молот.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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